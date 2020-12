TRAGICO INVESTIMENTO NELLA PROVINCIA DI CASERTA

Sarebbe avvenuto un tragico e drammatico incidente su quella che è la linea ferroviaria Napoli-Roma, direzione via Formia, non troppo lontano dalla stazione ferroviaria di Falciano del Massico.

Un uomo, forse un immigrato, le informazioni sono ancora poche e frammentarie, è stato investito ed ucciso, intorno alle 5.30 del mattino, dal treno in corsa.

L’investimento ha provocato forti problemi alla circolazione, con linea per Formia interrotta, treni in ritardo anche di 120 minuti e deviati sulla linea con direzione via Cassino.