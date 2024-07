TRAGICO RITROVAMENTO NEL VOLTURNO

Santa Maria la Fossa (CE) – 12 luglio- Un tragico ritrovamento ha segnato il pomeriggio di venerdì lungo il fiume Volturno. Un pescatore, mentre si trovava nelle vicinanze di Santa Maria la Fossa, ha avvistato il cadavere di un uomo che galleggiava nelle acque del fiume.

L’allarme è stato dato immediatamente, e dalle ore 19 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone è stata impegnata nelle complesse operazioni di recupero del corpo. L’area in cui si trovava la salma è risultata particolarmente impervia, rendendo necessario l’intervento di ulteriori unità specializzate.

In supporto alla squadra di Mondragone, è giunta sul posto anche una squadra per il soccorso fluviale con un gommone, proveniente dalla sede centrale del comando. I vigili del fuoco, dopo aver raggiunto il cadavere, presumibilmente di sesso maschile, hanno provveduto a vincolarlo e a trasportarlo a riva. Questo ha permesso l’avvio delle indagini da parte delle autorità competenti, che dovranno ora fare luce sull’identità dell’uomo e sulle cause del decesso.

Il ritrovamento del cadavere nel fiume Volturno ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle forze dell’ordine.