Tragico volo in cantiere, incidente o suicidio?

Casagiove. Questa mattina, poco prima delle 13, nel cantiere di un Hotel in costruzione, in via Regalone, al confine tra Casagiove e Recale, un giovane di 35 anni, Donato Sibona, residente a Marcianise, è stato ritrovato privo di vita in circostanze ancora in corso di indagine.

Il giovane grafico, secondo alcune testimonianze, si trovava paurosamente in bilico prima dell’azione che ha determinato poi il decesso.

Azione che sarà l’autopsia a chiarire. Dopo la prima ipotesi che puntava all’incidente, infatti, i carabinieri non escludono che possa essersi trattato di un gesto estremo, e si cercherà di capire anche perché si trovasse nell’area dove è in corso la realizzazione di un albergo.

Numerosi i messaggi di amici e parenti, rimasti scioccati dall’accaduto. Il giovane grafico era benvoluto e stimato a Marcianise e si attende l’esame autoptico, che riporti luce su quanto accaduto, per poter restituire la salma alla famiglia.

Seguiranno eventuali aggiornamenti