Traiano rivive a San Leucio

Venerdì 13 febbraio, alle ore 19.00, presso la Pro Loco del Real Sito di San Leucio, a Caserta, si terrà la presentazione del libro Una legione per Traiano di Ivan La Cioppa, secondo capitolo della saga La legione venuta dal mare, ambientata nel cuore dell’età imperiale romana. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività culturali promosse dal territorio e propone un incontro che unisce rigore storico, narrazione epica e divulgazione, offrendo al pubblico l’occasione di riflettere su uno dei periodi più affascinanti della storia romana: il principato di Traiano e la complessa eredità politica di Nerva. Dopo i saluti istituzionali del presidente Domenico Villano, l’incontro sarà introdotto da Pasquale Vitale, docente di filosofia e storia dottorando e giornalista pubblicista, che accompagnerà il pubblico nella contestualizzazione storica e culturale dell’opera. Seguirà un dialogo tra l’autore Ivan La Cioppa e Marco Falco, durante il quale verranno approfonditi i temi centrali del romanzo: il ruolo dell’esercito, il concetto di lealtà, il rapporto tra potere e responsabilità, e il confine sottile tra storia documentata e invenzione narrativa. Le esposizioni saranno curate da Marco Falco e dall’illustratore Saverio Maietta, autore delle suggestive tavole che accompagnano il volume e che contribuiscono a restituire visivamente l’atmosfera del mondo romano, tra legionari, simboli del potere imperiale e scenari di guerra e politica. Una legione per Traiano non è soltanto un romanzo storico, ma un’opera che invita a interrogarsi sul significato della leadership e sulla costruzione del consenso, mostrando come le scelte individuali possano incidere sul destino collettivo. La scrittura di La Cioppa, attenta alle fonti ma vivace nel ritmo narrativo, rende accessibile al grande pubblico una fase cruciale della storia di Roma, senza rinunciare alla complessità dei personaggi e delle dinamiche storiche.

La serata sarà arricchita da un momento conviviale dal titolo “Bevendo si legge meglio”, a cura di Donato Tartaglione, a sottolineare il legame tra cultura, socialità e territorio L’appuntamento è fissato il 13 febbraio presso la Pro Loco Real Sito di San Leucio, in Piazza Trattoria 1, San Leucio (Caserta).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 6690641.