Trame school. Il progetto per le scuole per avvicinare i giovani al mondo del cinema

Nei giorni 13, 19, 26 e 27 febbraio, tra Pomigliano D’Arco, Casalnuovo di Napoli e Napoli, avranno luogo proiezioni e incontri con autori, registi e operatori del settore tra cui: Alessandro Comodin, João Nicolau e Pietro Marcello

Inizia giovedì 13 febbraio, a Pomigliano D’Arco, nell’Auditorium del Liceo Vittorio Imbriani, il ciclo di appuntamenti per le attività formative di Trame School dell ’Ass. Luna di Seta, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM. A partire dalle ore 10.00 si terrà la proiezione del film “Dove siamo?” e all’incontro saranno ospiti Emma Onesti, autrice e regista del film, e Luca Mosso, critico cinematografico e direttore del Filmmaker Festival di Milano.

Entra nel vivo, con il mese di febbraio, il progetto Trame School, all’interno del bando Cips dei ministeri MIC e MIM, con una serie di proiezioni e incontri dedicati al cinema contemporaneo, rivolto a studenti e personale scolastico, con la partecipazione di registi e operatori del settore. Gli appuntamenti, ideati dal direttore scientifico Angelo La Pietra, si svolgeranno tra Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d’Arco e Napoli, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra opere, autori e spettatori.

Tra le presenze autoriali, Alessandro Comodin, João Nicolau e Pietro Marcello. Vincitore del Leone del Futuro a Venezia e selezionato a Locarno, Alessandro Comodin è una delle voci più radicali e riconosciute del cinema italiano contemporaneo. Autore di culto del nuovo cinema portoghese, João Nicolau è stato selezionato a Cannes, Locarno e Berlino, imponendosi come una delle voci più originali del cinema europeo contemporaneo. Autore premiato nei principali festival internazionali, Pietro Marcello è stato selezionato in Concorso a Venezia e a Cannes. Il suo cinema, libero e anacronistico, dialoga con la Storia per interrogare il presente.

«Sono felicissimo che, anche quest’anno, porteremo migliaia di ragazzi gratis al cinema e che, grazie al nostro direttore scientifico Angelo La Pietra, potranno assistere a film davvero belli e importanti, avere ospiti, nel solo mese di febbraio, autori e registi come Pietro Marcello, Alessando Comodin e João Nicolau mi rende molto orgoglioso, attività di visione che si aggiunge ai lavori laboratoriali e alla realizzazione di 14 cortometraggi, come per lo scorso anno, con i ragazzi delle scuole. D’altra parte – ci dice Massimo Piccolo – la nostra associazione Luna di Seta si conferma come una delle realtà più importanti della Campania riuscendo a vincere contemporaneamente due grandi bandi nazionali, il CIPS dei Ministeri Mic e MIM e il Fus per la musica classica, ai quali si aggiungono quelli regionali con Festival di cortometraggi Inferenze e la rassegna letteraria Serata D’Autore».

PROGRAMMA:

Mercoledì 19 febbraio

Presso il Cinema Magic Vision di Casalnuovo di Napoli si terranno, nel corso della mattinata, le proiezioni per le scuole di Martin Eden di Pietro Marcello e “I Promessi Sposi” di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, seguite da un incontro con i registi Pietro Marcello e Massimo D’Anolfi.

Mercoledì 26 febbraio

Sempre presso il Cinema Magic Vision di Casalnuovo di Napoli, si svolgeranno proiezioni mattutine per le scuole di “L’estate di Giacomo” di Alessandro Comodin e “John From” di João Nicolau, con la partecipazione in sala dei registi Alessandro Comodin e João Nicolau.

Giovedì 27 febbraio

In collaborazione con ABANA – Accademia di Belle Arti, Trame School organizza una Masterclass di Alessandro Comodin rivolta agli studenti dell’Accademia, dedicata ai processi creativi e alle pratiche del cinema d’autore.

Le attività di Trame School, partite già a ottobre dell’anno scorso, proseguiranno fino alla fine di maggio con proiezione, incontri, Masterclass e laboratori cinematografici con lo scopo di promuovere il cinema come strumento di conoscenza, educazione allo sguardo e dialogo diretto con gli autori. Tutte le attività sono rivolte esclusivamente a studenti e personale scolastico delle scuole del territorio.