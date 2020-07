“Tramonti al Belvedere” Arriva la visita dell’ Assessore Casale e della Direttrice della Reggia Tiziana Maffei

Caserta. Un’ iniziativa che si è rivelata di notevole successo per il richiamo esercitato sui visitatori che vi hanno partecipato con buona affluenza, è stata quella riscossa dalle serate “ Tramonti al Belvedere” organizzate dal comune di Caserta per il mese di luglio. Evento che ha visto il suo avviarsi fin da subito,a partire dal 3 luglio scorso, nel primo week-end del mese.

Nell’ambito dell’evento, la cui ultima occasione per prendervi parte sarà per gli appuntamenti che avranno luogo i prossimi 24 e 25 luglio, non si può non sottolineare l’atmosfera suggestiva che il Real Belvedere offre ai suoi visitatori in quanto monumento che può rivaleggiare, per quelle che sono le proprie attrattive, col fascino e la piacevolezza delle bellezze architettoniche e paesaggistiche spesso legate alle sole residenze reali maggiormente note, quale quella a cui fa eco la ben più famosa Reggia di Caserta.

Le serate “Tramonti al Belvedere” hanno visto nella serata di ieri, sabato 18 luglio, anche la partecipazione dell’assessore Emiliano Casale e della direttrice della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, i quali, dopo aver affrontato il percorso notturno, hanno posato lo sguardo sullo splendido panorama di cui l’incantevole vista permetteva di godere.

A seguire, è stato fatto loro dono anche di una mascherina realizzata in seta di San Leucio in segno di omaggio ai visitatori presenti.

Col chiaro obiettivo di rilanciare il monumento è stata promossa quest’iniziativa che si rende lodevole in vista delle tre gare di riqualificazione previste, da cui saranno interessati gli esterni relativamente ad intonaci ed infissi per poi riguardare anche lo scalone monumentale ed il bookshoop.