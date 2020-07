Tramonti al Belvedere: i week -end di arte e cultura a San Leucio

Grande successo per l’evento serale di “Tramonti al Belvedere”. L’iniziativa, partita il 3 luglio scorso, ha richiamato un sempre maggior numero di entusiasti partecipanti, attratti dalla possibilità di godere dell’aria fresca serale e soprattutto dalla possibilità di degustare ottimi prodotti di gastronomia locale e di portare a casa un ricordo della famosa seta di San Leucio.

Il Real Belvedere è da sempre luogo affascinante, diverso rispetto alla più famosa Reggia di Caserta. E’ nel contempo un monumentale Palazzo Reale e una fabbrica della seta, il primo luogo nella storia che un sovrano condivide con il suo popolo, un luogo dove tutto era predisposto per l’intero ciclo produttivo della seta, dal bozzolo al tessuto finito.

Il visitatore occasionale, condotto dagli Operatori Didattici interni, non si aspetta di trovare la ricchezza che è custodita in queste sale, una ricchezza fatta di storia, tradizione, arte, attrezzature, e soprattutto di un panorama di una bellezza disarmante. Chi viene per la prima volta, ritorna per poterne godere ancora, perché della bellezza non si è mai sazi.

Il successo delle visite al Belvedere è stato determinato anche dalla passione di chi ha voluto gratuitamente prendere parte all’evento offrendo l’eccellenza, di prodotti serici grazie all’azienda “Antiche Leuciane”, che in ogni serata omaggia i visitatori con oggetti realizzati in seta di San Leucio, e poi di prodotti enogastronomici tipici dell’antico Regno delle due Sicilie. In particolare, nel prossimo weekend, in cui si è già raggiunto il numero massimo di partecipanti, per la seconda volta l’Associazione CE GUSTO – STREAT FEST, in collaborazione con l’Immenso della Sicilia, offrirà prodotti tipici siciliani, molto graditi dal pubblico.

L’ultima occasione per partecipare all’evento sarà per i prossimi 24 e 25 luglio, sempre alle ore 20.00 ed alle 21,00, previa prenotazione all’indirizzo mail [email protected]