Trapassi e Manganiello ricordano Paolo Borsellino e la sua scorta

Caserta. Grande commozione , questa sera in Largo San Sebastiano dove , a partire dalle ore 20 ,sii e’ tenuta la cerimonia di commemorazione in occasione del 30esimo anniversario dell’ uccisione di Paolo Borsellino e della sua scorta in via D’ Amelio a Palermo.

L’ evento e’ stato organizzato dalle Associazioni “ Azione e Partecipazione” di Enrico trapassi e “ Ultimi Associazione Di Legalita’” di Don Aniello Manganiello, garante del premio nazionale “ Paolo Borsellino”.

La manifestazione e’ iniziata con un presidio e si e’ conclusa con la commemorazione del Giudice Palermitano e di tutti i componenti della scorta.

A ricordare il Giudice Borsellino anche Nicola Barbato , Sovrintendente della Polizia di Stato e medaglia d’oro al valor civile.

Numerosi i presenti , tra i quali Alessandra Cirelli e Giovanna Paolino della Commissione Pari Opportunità’ del Comune di Caserta e tantissimi giovani fra i quali Alessandro Scirocco del Forum Giovani di Caserta.

” Il nostro impegno, -hanno dichiarato Enrico Trapassi e Don Aniello Manganiello – e’ quello di sollecitare la società’ civile nella lotta alle mafie , di promuovere legalità’, impegno sociale e civile , rispetto dei valori costituzionali e della giustizia per costruire sinergie socio – culturali ed organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità’, del rispetto e delle regole “.

”Dicono” che il modo migliore per protestare sia migliorare le cose – hanno concluso – e noi quali testimoni attivi del pensiero di Paolo ci impegniamo quotidianamente per quel cambiamento che rappresenta il nostro obbiettivo , cioè’ una società’ migliore”.

La manifestazione si e’ conclusa con un minuto di raccoglimento in memoria del Giudice e della sua Scorta .