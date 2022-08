Trasferimento di sede a San Nicola per l’ Alleanza Assicurazioni S.p.A.

San Nicola la Strada – L’ Alleanza Assicurazioni ha abbandonato la vecchia sede che si trovava dinanzi alla pompa di benzina di Capodrise, per offrire i propri servizi consulenziali, all’ interno della nuova sede al primo piano, del piccolo plesso commerciale di S. Leonardo a San Nicola la Strada.

Sede nuova più elegante e rinomata con call center interno, stanze per gli appositi consulenti ed impiegati, con l’Ispettore dell’ Agenzia Assicurativa il dott. Fabio Pellegrino che è pronto nonostante il periodo pandemico a fissare apposito appuntamento al fine di discutere e o parlare di risparmio ed investimenti per clienti che volessero in qualche modo, accedere alla previdenza assicurativa che offre un ‘paracadute’ nelle lacune legislative del sistema pensionistico e previdenziale italiano.

Rammentiamo altresì che l’ Agenzia Alleanza Ass.ni, sta finendo di allestire le insegne fuori i propri locali , in quanto sta aspettando le autorizzazioni comunali già peraltro però richieste ed inoltrate.

Infine nelle due settimane centrali l’Agenzia assicurativa, chiuderà per osservare il periodo feriale, per urgenze potete eventualmente parlare telefonicamente col dottor Fabio Pellegrino anche, per fissare eventualmente un appuntamento post vacanze all’utenza n. 3383323778.