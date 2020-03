Trasportava 30 kg di hashish: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto LV.D, cl. 76 di Pollena Trocchia (Na). Lo hanno bloccato a bordo di un’autovettura Renault Twingo mentre oltrepassava il casello della tangenziale di Napoli in direzione Bagnoli/Pozzuoli. Trovati 300 panetti di hashish marcati “555”, in blocchi da un chilogrammo, erano occultati all’interno di un vano ricavato nel cruscotto azionabile con un telecomando. Lo stupefacente sequestrato è risultato essere pari a 30 kg. LV.D è stato tradotto presso il carcere di Napoli Poggioreale.