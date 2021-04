Trasporti CLP: Stop dalla Regione

Di Viviana Ricciardi

CASERTA- La CLP, nota azienda di trasporto pubblico che gestisce tutta l’area provinciale del Casertano e la Città metropolitana di Napoli chiuderà presto i battenti in vista di una futura gestione. Nel dicembre scorso il prefetto di Napoli aveva già dato disposizioni per la gestione straordinaria della società. In attesa della gara regionale, già indetta nel 2017 e prorogata in seguito per l’emergenza sanitaria ancora in corso, l’esecutivo regionale con la delibera di giunta 128, approvata in questi giorni, ha affidato per 24 mesi la gestione della nota azienda ad altre ditte di trasporti regionali (Eav o Air). Attualmente,la Direzione generale per la mobilità prenderà provvidementi d’emergenza per affidare i servizi di trasporto ai due enti sopracitati.