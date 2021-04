Trasporti, Santillo (M5S): In Campania treni sovraffollati, De Luca si attivi

Roma, 9 aprile 2021 – “Le immagini della video-denuncia pubblicata nella giornata di ieri da fanpage.it, dove si mostrava la protesta dei pendolari per l’assurdo sovraffollamento del treno regionale 21066 delle 9.38 sulla tratta Roma-Napoli, sono qualcosa di inaccettabile. Stiamo chiedendo ai nostri concittadini dei sacrifici enormi, il numero di commercianti e imprenditori che falliscono cresce di giorno in giorno, mentre ancora oggi nei treni regionali si viaggia in condizioni disumane, senza distanziamento e senza la minima precauzione anti-covid. Già nell’agosto 2018, quando la pandemia non esisteva, presentai una interrogazione parlamentare circa la condizione esasperata del sovraffollamento dei treni regionali.

Ad oggi mi chiedo come Trenitalia e la Regione Campania possano consentire una situazione così pericolosa a bordo dei treni tra Napoli e Roma, ma anche su altre tratte, che si ripete quotidianamente dall’inizio della pandemia. Addirittura molto spesso, come accaduto ieri, i controllori sono costretti a fermare i treni per svuotarli, con disservizi enormi per i lavoratori a bordo. Spero che il governatore della Regione Campania si attivi al più presto per risolvere questa incresciosa situazione.” Così in una nota il senatore campano Agostino Santillo (M5s).