Trasporto pubblico non per tutti a Caserta-  presentata Mozione dalla minoranza

Molti cittadini hanno problemi a muoversi in ciità senza ricorrere all’auto ed hanno difficoltà a utilizzare i bus per le tratte interne. I pullman seppur presenti in città sono quasi sempre vuoti per l’assenza di adeguati riferimenti in merito ad orari e fermate. Il biglietto per una singola corsa acquistato a bordo costa euro 1,50 mentre da un rivenditore euro 1,20 anche se non si conoscono i rivenditori.

Per il consigliere Maurizio Del Rosso “con queste difficoltà e costi elevati e’ evidente che il servizio non e’ affatto invitante ed impedisce lo spostamento a chi, come ad esempio anziani o non patentati, non riesce a spostarsi facilmente.

Si potrebbero sfruttare – dichiara Fabio Schiavo – le lunghe arterie cittadine come quella che dal Cimitero conduce al Monumento, quella che va dall’ Ospedale a Piazza Vanvitelli ed il lungo tratto che da via Acquaviva conduce a san Nicola la Strada, così da coprire almeno il centro cittadino. Conoscendo le fermate si potrebbero così aiutare anche le persone a raggiungere il decentrato Palazzo della Salute.

Una città a vocazione turistica, commenta Alessio Dello Stritto, non può essere così ferma sul tema dei trasporti pubblici. Occorrono nuove strategie .

Il consiglieri di opposizione chiedono pertanto che l’Ente ponga in essere ogni atto amministrativo utile a favorire l’installazione dei pannelli integrativi alle paline smart già esistenti oltre che delle mappe indicanti le tratte e se già esistenti di provvedere al loro potenziamento oltre che rivedere le tratte urbane, così da rendere piu’ fruibile il servizio.