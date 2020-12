Tratta Roma-Napoli/ uomo si masturba in treno

Sulla tratta ferroviaria Napoli-Roma, un 28enne italiano è stato denunciato, nel pomeriggio di ieri, dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini per atti osceni. Il tutto è avvenuto a bordo di un treno regionale proveniente da Napoli dove il capotreno ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria perché alcuni viaggiatori avevano segnalato la presenza di un uomo che si stava masturbando davanti ad una passeggera.

Gli Agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio hanno svolto diversi servizi in questo periodo di feste. Infatti, nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, un cittadino georgiano di 43 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione Polfer di Roma Tiburtina nel corso dei controlli delle autocertificazioni dei viaggiatori, per inottemperanza al divieto di ritorno in Italia a seguito dell’allontanamento dal territorio nazionale emesso l’anno scorso dalla Questura di Roma.