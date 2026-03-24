Trattamento di fine rapporto con Rosalba di Girolamo

SABATO 28 E DOMENICA 29 MARZO 2026 AL TEATRO SALA MOLIḔRE DI POZZUOLI SARÀ DI SCENA ROSALBA DI GIROLAMO CON “TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – DEDICATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO”

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, sabato 28 (ore 21.00) e domenica 29 marzo (ore 19.00) sarà di scena Rosalba Di Girolamo con lo spettacolo dal titolo “Trattamento di fine rapporto – Dedicato alla sicurezza sul lavoro”, per la regia di Rosalba Di Girolamo e Giovanni Meola.

Ogni mattina donne e uomini escono di casa per fare una cosa normale, lavorare, e non tornano più. Perché muoiono. Precisamente 4 al giorno, domeniche incluse, circa 1400 l’anno nella sola Italia; 6000 al giorno nel mondo, 2.200.000 l’anno, una cifra pari a 10 tsunami, migliaia di Nassiriya senza corredi di messe cantate. La stampa non ne parla ancora abbastanza. Non ne parla abbastanza la TV, la società civile, non se ne parla nei bar. Non ne parla abbastanza il teatro. Il 5 luglio 2006 a Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno, Italia, una donna di 48 anni ed una ragazza di 16 muoiono asfissiate, intrappolate dalle fiamme divampate nel materassificio dove lavoravano per scarsi 3 euro l’ora. A nero. In un sottoscala. Al buio.

Il testo, scritto sulla base di interviste a persone direttamente coinvolte nella tragedia, è il racconto dell’incidente dal punto di vista di una giovane lavoratrice sopravvissuta e diventa pretesto per raccontare uno spaccato della vita di un lavoratore, delle sue aspettative, dei suoi sogni, del rapporto con gli altri lavoratori e col potere: il Datore di Lavoro.

Crediti dello spettacolo

Testo e interpretazione: Rosalba Di Girolamo

Regia: Rosalba Di Girolamo e Giovanni Meola

Speaker: Francesco Mastandrea

Direzione tecnica: Angela Grimaldi

Social Media Manager: Mattia Tammaro

Direzione di produzione: Flavio Di Fiore

Ufficio stampa: Roberta D’Agostino

Elaborazioni audio: Mauro Spenillo

Progetto fotografico: Nunzia Esposito

Si ringrazia Francesco Vecchione

Produzione: BabaYaga Teatro

Durata: 50 minuti