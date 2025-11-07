Travolta da un camion: muore donna di 55 anni

Una donna di 55 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Verona, nei pressi dell’imbocco della circonvallazione che conduce alla zona est del capoluogo scaligero.

La dinamica dell’impatto

Secondo una prima ricostruzione, la donna, di origini orientali, stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da un autoarticolato in transito. Alla guida del mezzo pesante c’era un autista di nazionalità polacca, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, deceduta a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

Indagini in corso

La Polizia locale di Verona ha effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. L’area è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

