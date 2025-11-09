Travolta un’anziana mentre attraversa la strada

Una donna di circa ottant’anni ha perso la vita ieri dopo essere stata investita da un’auto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada a Palombaio, frazione di Bitonto. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente, un uomo di 37 anni, non si è inizialmente fermato a prestare soccorso. Sotto shock, si è poi presentato spontaneamente alle forze dell’ordine raccontando di non aver visto l’anziana al centro della carreggiata. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo.

Le indagini e le prime ricostruzioni

Gli agenti della polizia locale hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo diverse testimonianze dei residenti. Secondo quanto emerso, l’uomo stava rientrando a casa dopo il lavoro. La posizione del conducente resta ora al vaglio della polizia locale di Bitonto.

Il reato di omissione di soccorso

L’omissione di soccorso è disciplinata dal Codice della Strada. Chiunque, dopo aver causato o assistito a un incidente, ometta di fermarsi per prestare aiuto alle persone coinvolte rischia sanzioni penali gravi.In caso di lesioni, la pena può arrivare fino a tre anni di reclusione; se dall’incidente deriva la morte, la condanna può estendersi fino a sette anni, con la revoca della patente. Le pene aumentano in presenza di aggravanti come la fuga o lo stato di ebbrezza.

(Foto ANSA)