Cronaca

Travolta un’anziana mentre attraversa la strada

Di Salvatore De Pascale

Una donna di circa ottant’anni ha perso la vita ieri dopo essere stata investita da un’auto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada a Palombaio, frazione di Bitonto. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente, un uomo di 37 anni, non si è inizialmente fermato a prestare soccorso. Sotto shock, si è poi presentato spontaneamente alle forze dell’ordine raccontando di non aver visto l’anziana al centro della carreggiata. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. 

 

 

 

Le indagini e le prime ricostruzioni

Gli agenti della polizia locale hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo diverse testimonianze dei residenti. Secondo quanto emerso, l’uomo stava rientrando a casa dopo il lavoro. La posizione del conducente resta ora al vaglio della polizia locale di Bitonto.

Il reato di omissione di soccorso

L’omissione di soccorso è disciplinata dal Codice della Strada. Chiunque, dopo aver causato o assistito a un incidente, ometta di fermarsi per prestare aiuto alle persone coinvolte rischia sanzioni penali gravi.In caso di lesioni, la pena può arrivare fino a tre anni di reclusione; se dall’incidente deriva la morte, la condanna può estendersi fino a sette anni, con la revoca della patente. Le pene aumentano in presenza di aggravanti come la fuga o lo stato di ebbrezza.

 

(Foto ANSA)