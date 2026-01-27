Travolto da un furgone sulla statale: muore un uomo di 47 anni

Un uomo di 47 anni ha perso la vita nella serata di ieri a Scalea, nel Cosentino, dopo essere stato investito da un furgone lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore. L’impatto si è verificato nei pressi di un distributore di carburante, in un tratto particolarmente trafficato. L’uomo è rimasto gravemente ferito e le sue condizioni sono apparse subito critiche.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo si è però rivelato inutile. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Un’altra vita spezzata sulle strade, in un tratto che in passato è già stato teatro di incidenti gravi e che torna a interrogare sul tema della sicurezza. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti, con disagi alla circolazione lungo l’arteria.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono giunti polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno verificando le condizioni di visibilità, la velocità del mezzo e la posizione dell’uomo al momento dell’impatto. Al vaglio anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

