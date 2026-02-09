Travolto da una frana lungo un sentiero: muore anziano

Un uomo di 80 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Castrovillari, in provincia di Cosenza, a seguito di uno smottamento avvenuto lungo un sentiero di campagna. L’episodio si è verificato intorno alle 16:30, in località Feliceto, area impervia e difficilmente accessibile.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, uno strato di terreno avrebbe improvvisamente ceduto, travolgendo l’anziano che si trovava lungo il percorso. L’uomo è rimasto sepolto sotto i detriti, senza possibilità di mettersi in salvo.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento della città del Pollino, impegnati nelle complesse operazioni di recupero del corpo.

Gli accertamenti

Presenti anche i carabinieri della locale compagnia, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Una zona fragile

La località Feliceto è un’area rurale caratterizzata da sentieri sterrati e pendii naturali. Eventi di questo tipo riportano l’attenzione sulla fragilità del territorio e sui rischi legati alla frequentazione di zone isolate, soprattutto in condizioni di instabilità del suolo.