Travolto e tranciato da un’autovettura mentre fa jogging

Drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri. Una corsa per restare in forma e scaricare tensioni e nervosismi si è trasformata in tragedia. Il carabiniere Antonio Montaquila, originario di Vairano Patenora è deceduto dopo un tragico investimento.

Il carabiniere 35enne, sarebbe stato travolto e ucciso da un’automobile in corsa. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e vi sono accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine intervenute per i primi rilievi rilievi.