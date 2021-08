Travolto mentre era sulla bicicletta per una passeggiata

PIEDIMONTE MATESE – Inutile il soccorso del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte di Giuseppe Santagata. L’uomo 31enne è stato investito lunedì sera mentre passeggiava con la biciletta in una provincia di Alife. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, una vettura lo ha centrato in pieno stroncando la vita del 31enne sul colpo. Giuseppe era un operatore ecologico ed era conosciuto e amato dalla comunità. La vicenda è sottoposta ad indagine da parte dai carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese.