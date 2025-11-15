Travolto sulla provinciale: giovane di 27 anni perde la vita

Un giovane, originario del Barese, è morto ieri sera dopo essere stato travolto da un camion lungo la strada provinciale 231, nel tratto che attraversa il territorio di Corato. Il giovane si trovava sulla carreggiata quando il mezzo pesante lo ha urtato in modo violento. I sanitari del 118 hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Ricostruzione della dinamica e primi accertamenti

Gli agenti della polizia locale stanno definendo la sequenza degli eventi per chiarire perché il 27enne fosse fermo o in movimento sulla corsia al momento dell’arrivo del camion. Le verifiche includono l’analisi della visibilità, della posizione del ragazzo negli istanti precedenti al contatto e dello stato del traffico sulla provinciale al momento dell’impatto. Gli investigatori stanno controllando anche la versione del conducente del mezzo pesante. È risultato che l’uomo si sia fermato subito per chiedere aiuto e collaborare con gli operatori intervenuti.

Una tragedia che riapre il tema della sicurezza sulle provinciali

Il tratto della provinciale 231, teatro dell’incidente, è spesso percorso da camion e autoarticolati, soprattutto nelle ore serali. La velocità dei veicoli e l’illuminazione non sempre adeguata rendono delicati gli spostamenti di chi si trova a piedi o in condizioni di difficoltà. L’episodio di ieri riporta l’attenzione sulla necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza, con più controlli e infrastrutture che possano prevenire situazioni critiche.

Accertamenti in corso

La salma del giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami previsti per legge. L’esito delle indagini permetterà di capire se la presenza del 27enne in mezzo alla strada sia dipesa da un malore, da un improvviso problema personale o da altre circostanze ancora da verificare.