Travolto sulle strisce: muore a 91 anni 

Un uomo anziano ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. L’uomo è caduto sull’asfalto riportando lesioni gravissime. L’incidente è avvenuto a Monserrato, alle porte di Cagliari. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, avvenuto a causa dei traumi riportati.

Gli accertamenti sul conducente

Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era un giovane di 20 anni. Il conducente è stato accompagnato all’ospedale “Santissima Trinità” di Cagliari per essere sottoposto agli accertamenti di rito previsti in questi casi. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli elementi raccolti serviranno a stabilire eventuali responsabilità.

Informata l’autorità giudiziaria

L’autorità giudiziaria è stata immediatamente informata dell’accaduto. Dopo le verifiche preliminari, è stata disposta la restituzione della salma ai familiari. L’ennesimo incidente mortale riporta l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni, in particolare delle persone anziane, e sul rispetto delle regole di prudenza alla guida, soprattutto nei centri urbani.

(Foto ANSA)