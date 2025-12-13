Tre. Le sorelle Prozorov, adattamento del capolavoro cecoviano.

Presso il Consorzio Creativo di Marcianise, è andata in scena l’opera “Tre. Le sorelle Prozorov”, drammaturgia collettiva diretta da Giovanni Meola, adattamento del capolavoro cecoviano “Tre sorelle”; lo spettacolo inaugura la stagione di Teatro indipendente Nice 26 giunta alla sua terza edizione. La sala, gremita in ogni ordine di posto, ha accolto con attenzione, favore e partecipazione le proposte emotive delle tre attrici impegnate in scena (Roberta Astuti, Sara Missaglia e Chiara Vitiello), straordinarie interpreti di un suggestivo universo femminile che impatta e riverbera aneliti e frustrazioni, ambizioni e fallimenti, tra desideri di fuga e amori manca(n)ti:

Un’istantanea sulle “nevrosi” novecentesche: un grido ribelle ancora vivo nelle coscienze contemporanee.

A Mosca, a Mosca!