Tre persone investite da un’auto dopo una lite in un locale

Sono tre le persone rimaste ferite nella zona sud di Alessandria dopo che un’auto le ha travolte all’esterno di un locale. Il conducente è fuggito subito dopo l’impatto. Gli investigatori stanno analizzando la sequenza degli eventi, iniziati pochi minuti prima all’interno della stessa attività.

La discussione dentro il locale

La serata sembrava procedere senza criticità quando, secondo le prime informazioni, una discussione tra alcuni clienti e parte del personale ha rapidamente alzato la tensione. La situazione sarebbe degenerata nel giro di pochi istanti, coinvolgendo anche i proprietari del locale. La lite è stata contenuta senza ulteriori conseguenze, ma l’atmosfera è rimasta tesa nonostante il ritorno apparente alla calma.

L’arrivo dell’auto e l’investimento

Poco dopo l’episodio interno, all’esterno del locale è sopraggiunta un’auto che ha puntato un gruppo di persone ferme vicino a una pizzeria-ristorante della zona. Il veicolo ha colpito tre persone, facendole cadere violentemente a terra, e si è allontanato a forte velocità prima dell’arrivo dei soccorsi. Non è ancora chiaro se l’automobilista fosse coinvolto nella lite precedente o se l’investimento sia avvenuto per motivi indipendenti.

Indagini in corso

Le pattuglie della polizia sono intervenute subito e stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l’intera dinamica. Gli operatori del 118 hanno assistito i feriti, che sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti necessari. Le loro condizioni non sono state ancora diffuse in dettaglio. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, anche tramite l’analisi delle immagini delle telecamere presenti nell’area, per individuare il veicolo e risalire al conducente.

(Foto Agenzia)