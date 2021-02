TRE VITTIME COLPITE DAL COVID, TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO

Il tasso di positività leggermente in calo nel Casertano con il 9,5% dei tamponi processati che hanno dato esito positivo ieri.

L’Asl di Caserta registra altre tre vittime: due a Pratella ed una a Sessa Aurunca .

I nuovi casi registrati sono 78 su 813 tamponi processati. I contagi si sono verificati ad Arienzo, Aversa ,Bellona , Cancello ed Arnone , Capua , Carinaro, Casaluce , Casapesenna , Caserta, Castel Volturno , Cellole , Francolise, Frignano, Lusciano, Marcianise , Mignano Monte Lugano , Mondragone, Orta di Atella , Pastorano, Piedimonte Matese , Pratella, Recale, Roccamonfina, San Cipriano d’aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Nicola la strada , San Pietro Infine, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa ,Sant’Arpino , Teverola, Trentola Ducenta , Villa di Briano, Vitulazio.

I guariti sono 87 con il numero degli attuali positivi che cala di 12 unità . In totale in provincia di Caserta sono monitorate 3437 persone in quanto positive al COVID.