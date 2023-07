TREGUA FISCALE: LA GIUNTA HA APPROVATO UNA DELIBERA CHE INTENDE APPLICARE LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La Giunta ha approvato una delibera, che rappresenta un atto di indirizzo, che intende

applicare gli istituti della “tregua fiscale” sui carichi affidati al concessionario privato che si

occupa dell’attività di riscossione.

In particolare, si tratta dello “stralcio parziale”, per i carichi di importo residuo al 1° gennaio

2023 fino a 1.000 euro (i cosiddetti “mini ruoli”) ed affidati alla riscossione dal 1° gennaio

2000 al 31 dicembre 2015, consistente nell’annullamento automatico delle somme dovute

a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora mentre

le somme a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica

restavano interamente dovute; dello “stralcio totale”, per i carichi aventi le stesse

caratteristiche dello “stralcio parziale”, consistente, rispetto ad esso, nell’annullamento

automatico anche delle somme dovute a titolo di quota capitale; la “rottamazione-quater”

o definizione agevolata, per i carichi residui di qualunque importo al 1° gennaio 2023 ed

affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consistente

nell’annullamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio esattoriale

mentre le somme a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e

di notificazione delle cartelle di pagamento rimanevano dovute. L’Amministrazione, poi,

intende consentire ai cittadini anche la possibilità di rateizzare le somme dovute.

La Giunta, quindi, ha deliberato di demandare ai dirigenti di tutti i Settori comunali coinvolti

nella gestione delle entrate tributarie e patrimoniali affidate al Concessionario privato,

anche attraverso il coinvolgimento dell’Organismo straordinario di liquidazione per le

annualità di sua competenza, il vaglio delle tre misure di “tregua fiscale” e le conseguenti

azioni da realizzare per porle in essere.

In ogni caso, la delibera approvata dalla Giunta verrà sottoposta, insieme al Bilancio di

previsione, all’attenzione del Consiglio Comunale.

“È un provvedimento molto importante per quei cittadini, – ha spiegato l’Assessora alla

Programmazione Finanziaria ed Entrate Comunali, Gerardina Martino – che hanno

sempre pagato regolarmente ma che, per diversi motivi, stanno vivendo una situazione di

difficoltà. In tal modo, essi hanno la possibilità di ridurre i costi e di poter rateizzare a

medio e lungo termine la corresponsione delle somme dovute. Speriamo che queste

misure vengano utilizzate, visto che l’adesione alla tregua fiscale è volontaria, anche dai

morosi recidivanti. Ci aspettiamo una buona risposta da parte dei cittadini in tal senso”.