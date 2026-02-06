Trema forte la terra nel Sud Italia

Catanzaro- Non si fermano i problemi per le regioni del Sud Italia. Dopo l’ondata di maltempo che non è ancora passata del tutto con tutte le conseguenze che ha portato ed i danni che ha creato, oggi c’è stata anche una scossa di terremoto.

Apprendiamo dall’INGV che la scossa, di magnitudo tra 3.4 e 3.9 è stata avvertita alle 19.33 in Calabria, in provincia di Catanzaro.

L’epicentro localizzato a Serrastretta.

Un forte boato e poi la scossa. Per ora non abbiamo notizie di feriti né di danni. La scossa è appena avvenuta e bisognerà fare le verifiche di rito.