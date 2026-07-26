Treno a fuoco. Salvi i passeggeri

Nella serata di venerdì 25 luglio, verso le ore 20:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, è intervenuta presso la stazione ferroviaria di Caiazzo a seguito della segnalazione del personale di Ferrovie dello Stato, che aveva notato la fuoriuscita di fumo da un locomotore costituito da un’unica carrozza e alimentato da un motore diesel.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno individuato un principio d’incendio nel vano motore e sono immediatamente intervenuti con le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere le fiamme ed evitando che l’incendio si propagasse all’intero convoglio.

Prima dell’arrivo dei soccorritori, il personale ferroviario aveva già provveduto a far evacuare tutti i passeggeri presenti a bordo del treno. Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il convoglio è stato affidato al personale tecnico di Ferrovie dello Stato per gli accertamenti e gli interventi di competenza.