Omicidio di Luigi “Luca” Esposito, svolta nelle indagini: fermato un 26enne, avrebbe confessato il delitto

Nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno sottoposto a fermo un 26enne di nazionalità tunisina, ritenuto gravemente indiziato del delitto. L’uomo è stato rintracciato all’interno di un casolare abbandonato, dove si era nascosto per sottrarsi alle ricerche.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al fermo, il giovane avrebbe confessato l’omicidio durante l’interrogatorio davanti agli inquirenti. Gli investigatori stanno ora verificando il contenuto delle sue dichiarazioni, con l’obiettivo di ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti e accertare il movente del delitto.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno portato all’identificazione del presunto responsabile grazie a un’attenta attività investigativa, supportata dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e da ulteriori riscontri raccolti sul territorio. Alcuni oggetti riconducibili alla vittima sarebbero stati rinvenuti nella disponibilità del fermato, elementi che hanno ulteriormente rafforzato il quadro indiziario.

L’autopsia eseguita nei giorni scorsi aveva già evidenziato che il giornalista era stato vittima di un violento pestaggio prima che il corpo venisse dato alle fiamme, confermando l’ipotesi dell’omicidio aggravato. Restano ancora da chiarire l’esatta sequenza degli eventi e le ragioni che hanno portato al tragico epilogo.

Luigi “Luca” Esposito era un giornalista pubblicista molto conosciuto nell’ambiente dell’informazione sportiva campana. Dirigeva il sito Tutto Salernitana e collaborava con diverse testate locali, seguendo da anni le vicende della Salernitana e del calcio campano. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del giornalismo e dello sport.

L’inchiesta prosegue per verificare ogni elemento emerso dalla confessione e accertare se vi siano eventuali responsabilità di altre persone. Nelle prossime ore il fermato sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari nell’ambito della procedura di convalida del fermo.