Polizia sventa furto in un appartamento. Ladri in fuga lasciano arnesi di lavoro e refurtiva

San Felice a Cancello, sventato colpo in appartamento: ladri in fuga lasciano zaino con flex e refurtiva d’oro.

​Momenti di tensione la scorsa notte in via della Ferrovia. Decisivo l’intervento tempestivo delle Volanti che ha messo in fuga i malviventi, costretti ad abbandonare gli arnesi da scasso e il bottino.

​SAN FELICE A CANCELLO — Un raid notturno sventato grazie alla prontezza dei residenti e alla tempestività dell’intervento della Polizia di Stato. È il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte a Cancello Scalo, in via della Ferrovia, dove un tentativo di furto in un appartamento si è trasformato in una fuga precipitosa per i malviventi.

​Tutto è iniziato a tarda ora, quando un condomino ha notato movimenti sospetti e rumori riconducibili a “topi d’appartamento” in azione al secondo piano di uno stabile. La segnalazione immediata al 113 ha fatto scattare l’allarme, mobilitando nel giro di pochi minuti una Volante del Commissariato di P.S. di Maddaloni.

​All’arrivo degli agenti, la situazione si è subito palesata in tutta la sua gravità: alla vista della Polizia, alcune persone con il volto travisato e vestite di nero si sono date a una fuga rocambolesca, saltando da una finestra del secondo piano per dileguarsi nel buio della notte.

​L’attività investigativa, condotta dagli uomini della Polizia di Stato, ha permesso di ricostruire nei dettagli la dinamica. Nel corso della mattinata successiva, all’interno del cortile condominiale, i condomini hanno rinvenuto uno zaino sospetto abbandonato a ridosso della recinzione, lungo la probabile via di fuga dei ladri. Gli agenti della Volante, intervenuti prontamente sul posto, hanno proceduto al sequestro probatorio del borsone: all’orrore e alla sorpresa dei presenti, all’interno sono stati trovati un grosso flex completo di disco da taglio, e altri arnesi atti allo scasso

​Nel pomeriggio, con il rientro dei proprietari dell’appartamento preso di mira — che si trovavano fuori sede per le vacanze —, è stato possibile effettuare un sopralluogo approfondito unitamente al personale della Polizia Scientifica. I locali sono stati trovati a soqquadro, a testimonianza dell’azione fulminea ma devastante dei malviventi. Tuttavia, la pressione esercitata dall’arrivo tempestivo della pattuglia ha sortito il suo effetto: i ladri, pur avendo già rovistato e prelevato monili in oro racchiusi in una borsa, sono stati costretti a disfarsene all’ultimo momento, abbandonando il bottino all’interno dell’abitazione in prossimità della finestra prima di lanciarsi nel vuoto per fuggire.

​Le indagini proseguono senza sosta. Gli elementi raccolti, uniti ai rilievi tecnici eseguiti dalla Scientifica sia sullo zaino sequestrato che all’interno dell’immobile, sono ora al vaglio degli inquirenti per dare un volto e un nome ai componenti della banda.