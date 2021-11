Trentola, circolo interforze/ Ripulito il monumento ai caduti

Trentola-Ducenta, Erano anni che il monumento ai caduti versava in condizioni pietose, il tempo e la ruggine lo avevano scolorito e sporcato. Noi abbiamo chiesto che fosse ripulito per farlo ritornare al suo antico splendore. L’Avv. Apicella, sindaco, ha ascoltato e reso possibile il tutto. È un’immagine importante del passato che rende onore ai nostri caduti. Bel gesto dell’amministrazione. La foto riprende il monumento dei caduti in guerra locato nel cimitero di Trentola.

Doveroso è il ringraziamento del Circolo Interforze S. D’Acquisto al Sindaco, al suo staff ed in particolare all’impiegato Francesco Di Luglio , al quale va dato il merito, in quanto grazie al suo impegno è stato possibile ridare splendore ad un monumento che era in uno stato di abbandono. Ora rivive la sua bellezza e rinnova il ricordo di coloro che si sono sacrificati per la libertà e la democrazia nel nostro paese. Grazie.