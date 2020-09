Trentola Ducenta/ Apicella vince le elezioni

Trentola Ducenta (Caserta) -Proseguono gli spogli elettorali, in molti comuni della Campania ed in provincia di Caserta si stanno conteggiando le schede per le elezioni comunali e elezioni regionali.

Per quanto concerne Trentola Ducenta, l’attesa per conoscere l’esito delle elezioni, è durato fino allo spoglio dell’ultima scheda. A vincere al primo turno è stato Michele Apicella.

L’avvocato – sostenuto dalle tre liste civiche Eureka, Un’altra Città e Nuova Energia – ha superato di poco (si parla di una manciata di voti) il quorum del 50% più uno necessario per evitare il ballottaggio. Seguono Michele Ciocia (“Liberi e Forti”) con il 32% e Antonio Cantile (“Moderati”) con il 17%.

Il risultato di Apicella con 17 sezioni su 18 è di 3.158 voti pari al 50,44% a fronte del 32,47% di Michele Ciocia. Terzo Antonio Cantile con 1.663 preferenze pari al 17,10%