Trentola Ducenta/ Celebrata la giornata mondiale per le vittime della strada

È stata celebrata l’altro ieri la Giornata Mondiale per le Vittime della Strada. L’evento ha avuto luogo nella piazza di Trentola Ducenta, con la presenza del primo cittadino e delle autorità intervenute dove è stata celebrata anche la Santa Messa per tutte le vittime della strada per sensibilizzare sempre le coscienze. La dottoressa Iolanda Vassallo ha preso parte a questo importante momento con impegno dicendo: “sono onorata di partecipare a questo grande evento e sono altrettanto onorata di essere la Psicologa e Criminologa delle due associazioni ‘Vittime della Strada’ e ‘Mamme Coraggio’.

Tutti insieme dobbiamo cercare di portare quanto più possibile il numero delle vittime dell’ asfalto ad un numero quanto più pari a zero… rinnovo la mia piena disponibilità per tutte le famiglie che hanno bisogno del mio supporto e della mia vicinanza … e come questa mattina sono stata vicina alla famiglia Modugno per la perdita recente di Ciro avvenuta qualche mese fa nel comune di Casal di Principe a causa di uno scontro mortale in pieno… non ci sono le parole esatte per mostrare la solidarietà a questa famiglia ed a tutte le altre con lo stesso dolore … ma dobbiamo dar voce a questi angeli morti sull’ asfalto attraverso il nostro operato e soprattutto la nostra unione e spirito di squadra … sono vicina ad ogni cuore infranto e lotto con tutti voi in prima linea” .