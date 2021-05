Trentola-Ducenta, encomio ai VV.UU e alla protezione civile

Trentola Ducenta-Nella mattinata di ieri, il sindaco del comune di Trentola Ducenta, l’avv. Michele Apicella ha concesso un encomio ai VV.UU. e alla Protezione Civile per l’impegno profuso durante l’emergenza pandemica. È stata una bella cerimonia durante la quale è stato conferito un encomio a tutti coloro che hanno profuso il loro impegno durante l’emergenza pandemica. Sono stati concessi, infatti, riconoscimenti ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione Civile e anche a due Assistenti Sociali. Tutto questo è avvenuto presso la casa comunale, così come già preannunciato nei giorni scorsi. È intervenuto anche l’assessore regionale Zannini. Durante la cerimonia il sindaco ha sottolineato il “grande senso di iniziativa con cui gli uffici si sono organizzati per prestare aiuti alle persone bisognose consistenti in buoni spesa e consegnando agli abitanti colpiti dal Covid il presso il loro domicilio medicinali e pacchi alimentari”.