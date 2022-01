Trentola Ducenta, immunizzazione nella fascia di età 5-11 anni. Oltre 60 i bambini vaccinati al Circolo Didattico “Papa Giovanni Paolo II”

Trentola Ducenta. Sostenuta dall’amministrazione comunale l’iniziativa di immunizzare i più piccoli, nella fascia di età 5-11 anni, in un contesto educativo. Parte da qui, dalla scuola, una campagna di vaccinazione che si configura come “la prima del genere in provincia di Caserta” – ha affermato il direttore del servizio di pediatria Liguori – e per la quale, a sottolinearne la rilevanza, è intervenuto anche il presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale Giuseppe Di Mauro.

L’ iniziativa, di concerto con la scuola, è stata promossa dalla Struttura pediatrica dell’ASL Caserta distretto 19, diretta da Roberto Liguori.

Non è tardata ad arrivare la disponibilità offerta dal Circolo Didattico “Papa Giovanni Paolo II” di Trentola Ducenta. “Alla sollecitazione dell’Asl, la scuola ha espresso subito la sua disponibilità”, hanno dichiarato il Dirigente Paolo Graziano e la Dirigente Scolastica Nicoletta Pesce, a cui si deve l’intera attività organizzativa.

Nel corso della sessione di somministrazioni, oltre sessanta bambini hanno ricevuto il vaccino nella mattinata loro dedicata, coincisa col giorno dell’Epifania.

Effettuate in un clima sereno, guardando ad una “campagna vaccinale che, nei prossimi mesi, sarà decisiva per la sicurezza della fascia di età pediatrica”, a prestare la propria opera diversi pediatri del territorio – Teresa Broccoletti, Nicola Costanzo, Pietro Falco e Lorenzo Mottola.

Non passa in secondo piano il ruolo attivo svolto dal sindaco Michele Apicella e dagli assessori alle Politiche sociali e alla Salute, Giovanna Mazzitelli, e all’Istruzione Vincenzo Sagliocco, nonché della Protezione Civile comunale.

“Contrastare la pandemia significa anche questo – hanno voluto evidenziare gli amministratori – sostenere medici e personale sanitario nello sforzo di risalire la china, per garantire tempi più sereni e la normale ripresa di tutte le attività quanto prima possibile”.