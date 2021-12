Trentola Ducenta- Ricordato Luigi De Cristofaro

Trentola Ducenta, Ieri sera, nella sala consiliare del comune e prima dell’inizio del consiglio comunale, è stato ricordato, con un applauso di tutti i presenti, Luigi De Cristofaro, 58 enne, consigliere comunale di S. Marcellino, politico e persona benvoluta, deceduto tragicamente a seguito di un incidente stradale.

Poi è stato dato un commiato con dovuti ringraziamenti del Sindaco e del Presidente del Consiglio al Colonnello Parisi Antonio, Comandante della Polizia Locale, il quale dal primo dicembre è giustamente in pensione. Altri consiglieri hanno ringraziato il Dott. Parisi per il suo operato, per la sua professionalità e per la disponibiltà concessa. Il Comandante, visibilmente commosso, premiato con una targa ricordo dal Sindaco ha ringraziato tutti per la collaborazione esprimendo la sua volontà di voler tornare a Trentola, come volontario della Protezione Civile, avendo stimato ed apprezzato il lavoro svolto dai suoi collaboratori.

Anche le varie Associazioni e il Circolo Interforze S. D’Acquisto esprimono attestati di stima al Dott. Parisi, ringraziandolo ed augurandogli un sereno e meritato pensionamento.