Trianon: Ottavia Piccolo, Stefano Sarcinelli e Michele Placido, con Tommaso Bianco,in una serata dedicata a Napoli

Venerdì 20 marzo, alle 21, Ottavia Piccolo porta in scena Matteotti. Anatomia di un fascismo di Stefano Massini, con la regia di Sandra Mangini e la musica dal vivo dei Solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo. Lo spettacolo ripercorre l’ascesa e l’affermazione del Fascismo, con tutti i suoi risvolti eversivi che il deputato socialista seppe comprendere, fin dall’inizio, in tutta la sua estrema gravità, a differenza di molti che non videro o non vollero vedere.

Quindi, sabato 21 marzo, sempre alle 21, Stefano Sarcinelli presenta il suo progetto teatrale Felice, io?, un omaggio a Felice Andreasi, comico, poeta e soprattutto pittore. Lo spettacolo si presenta così come una galleria piena di quadri, che si alternano sul palco, tra monologhi, poesie, canzoni, brevi dialoghi e immagini. Sul palcoscenico con Sarcinelli, Carletto Di Gennaro, Dario Della Monica e Viola Forestiero.

Infine, domenica 22 marzo, alle 19, il palco di Forcella ospita Michele Placido, che, con la partecipazione straordinaria di Tommaso Bianco, si esibisce in Serata d’onore per Napoli, un recital poetico sui versi dei più importanti poeti e scrittori partenopei come Salvatore Di Giacomo, Eduardo De Filippo a cui si aggiungono le poesie e i monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e le maggiori melodie nate all’ombra del Vesuvio.

Per questa seconda parte del cartellone, che si conclude a maggio, è ancòra possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento. Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

STANZA DELLE MERAVIGLIE E STANZA DELLA MEMORIA

È ripresa l’attività della Stanza delle Meraviglie e della neonata Stanza della Memoria, due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana. Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec. Sono visitabili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30; la domenica, dalle 10 alle 13, con prenotazione obbligatoria tramite email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Gli appuntamenti

OTTAVIA PICCOLO in MATTEOTTI

Anatomia di un fascismo di Stefano Massini – spettacolo teatrale venerdì 20 marzo 2026, ore 21

In scena con i Solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo

Massimiliano Dragoni hammer dulcimer, percussioni

Luca Roccia Baldini basso

Massimo Ferri chitarra

Gianni Micheli clarinetto basso

Mariel Tahiraj violino

Enrico Fink flauto, ewi

regia Sandra Mangini

video Raffaella Rivi

musiche Enrico Fink

scena Federico Pian

luci Paolo “Pollo” Rodighiero

costumi a cura di Lauretta Salvagnin

Matteotti. Anatomia di un fascismo ripercorre l’ascesa e l’affermazione del Fascismo, con tutti i suoi risvolti eversivi che il deputato socialista seppe comprendere, fin dall’inizio, in tutta la sua estrema gravità, a differenza di molti che non videro o non vollero vedere.

L’oppositore, il pacifista, lo studioso, il riformista, il visionario prese la parola, pubblicamente e instancabilmente, nei suoi scritti e discorsi: una parola chiara, veritiera, fondata sui fatti, che smaschera e per cui fu ucciso.

A cento anni di distanza è il teatro, è la musica, sono le parole di Stefano Massini, la voce di Ottavia Piccolo, i suoni dei Solisti dell’orchestra multietnica di Arezzo a prendersi l’impegno di parlare.

STEFANO SARCINELLI in FELICE, IO?

sabato 21 marzo 2026, ore 21

Felice, io?

Omaggio volutamente involontario a Felice Andreasi, pittore per vocazione, attore per caso!

scritto e diretto da Stefano Sarcinelli

supervisione artistica Cochi Ponzoni

testi Felice Andreasi, Stefano Sarcinelli

collaborazione ai testi Cloris Brosca, Nicola Miletti

musiche Cochi e Renato, Fausto Mesolella, Carletto Di Gennaro, Dario Della Monica, Eels, Giorgio Gaber

con Stefano Sarcinelli, Carletto Di Gennaro, Dario Della Monica, Viola Forestiero

regia Stefano Sarcinelli

costumi Caterina Sarcinelli

Felice, io? è l’omaggio di Stefano Sarcinelli a Felice Andreasi, comico, poeta e soprattutto pittore.

Lo spettacolo si presenta così come una galleria piena di quadri, che si alternano sul palco, tra monologhi, poesie, canzoni, brevi dialoghi e immagini.

Al centro dello spettacolo anche la comicità surreale dell’Artista, da lui praticata con amici come Cochi e Renato, Jannacci, Villaggio, Gaber e Lauzi.

Michele Placido in Serata d’onore per Napoli con la straordinaria partecipazione di Tommaso Bianco, la voce di Gianluigi Esposito e la chitarra Antonio Saturno.

“Serata d’onore per Napoli” è il titolo scelto da Michele Placido per questo suo recital al Trianon Viviani.

Con la partecipazione straordinaria di Tommaso Bianco, il famoso attore e regista interpreta i versi dei maggiori autori napoletani come Salvatore Di Giacomo e Eduardo De Filippo, a cui si aggiungono le poesie e i monologhi di Dante, Neruda, Montale e D’Annunzio.

I due artisti sono accompagnati dalla musica dal vivo curata da Gianluigi Esposito e Antonio Saturno, che danno voce e suono alle più belle canzoni napoletane di sempre, da Salvatore Di Giacomo fino a Sergio Bruni.