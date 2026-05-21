Trianon Viviani, “Agli albori della canzone napoletana”

Giovedì 21 maggio, alle 17:30, si tiene, nella Stanza della Memoria del Trianon Viviani, la presentazione, in anteprima nazionale, del libro Agli albori della canzone napoletana. Storia e analisi di un repertorio urbano (1824–1879), scritto da Raffaele Di Mauro e pubblicato da Squilibri.

Nel quinto dei sette appuntamenti di RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana, il ciclo di sette incontri dedicati alle diverse matrici sonore di Napoli e della Campania, ideato e curato da Pasquale Scialò, l’Autore indaga il periodo che va dall’avvio dei Passatempi musicali di Guglielmo Cottrau alla scomparsa del figlio Teodoro, fase decisiva per la nascita della canzone napoletana classica.

Etnomusicologo e docente di Storia della Musica in diversi istituti di ricerca e di formazione e responsabile scientifico dell’Archivio Sonoro della Campania, Raffaele Di Mauro ha pubblicato numerosi saggi sulla canzone napoletana e sui repertorî della musica di tradizione orale della Campania.

In questo suo nuovo lavoro indaga il periodo in cui si sviluppa un intenso scambio tra mondi culturali e ambienti sociali ancòra non nettamente separati: da un lato cantastorie, viggianesi e improvvisatori attivi sul Molo, dall’altro intellettuali e musicisti nei salotti borghesi. Attraverso l’analisi di numerose fonti orali e a stampa, il libro mostra come molti brani popolari contengano già gli elementi formali, poetici e musicali che definiranno il repertorio della canzone napoletana, tra i primi esempi di popular music urbana.

L’incontro è introdotto da Scialò e vede gli interventi musicali dal vivo dei cantanti Franco Castiglia ed Emanuela Loffredo, accompagnati da Maurizio Pica alla chitarra e Michele De Martino al mandolino.

Gli appuntamenti di RiSoNa, programmati con ingresso gratuito fino al 18 giugno prossimo, sono momenti di dialogo aperti alla città e al quartiere, con l’obiettivo di raccontare la musica come patrimonio vivo di voci, memorie e storie in continua trasformazione. Ogni incontro ha la durata massima di 70 minuti. Prima di ogni appuntamento, alle 17, è prevista una visita guidata alla Stanza delle Meraviglie.

informazioni

Il teatro è aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE E LA STANZA DELLA MEMORIA

La Stanza delle Meraviglie e la neonata Stanza della Memoria sono due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana.

Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec.

Il biglietto di ingresso comprende la visita a entrambi gli spazî: dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30, e la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13. La visita dura circa trenta minuti ed è prevista una capienza massima di venticinque persone.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro o presso AzzurroService, al prezzo di 3,50 euro (oppure 5 euro con visita guidata); è prevista la gratuità per i minori di 18 anni. Per gruppi di più di cinque persone, è richiesto il contatto su WhatsApp al numero +39 345 1604127.

Prenotazioni per il tramite di email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.