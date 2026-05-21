“GIOVANI VERSO IL LAVORO” SUCCESSO PER IL RECRUITING DAY

Un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Con questo obiettivo il Recruiting Day “Giovani verso il lavoro”, iniziativa promossa dal Centro per l’Impiego di Caserta e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. Protagonisti gli studenti dell’Isiss “Terra di Lavoro”.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio. Gli studenti coinvolti, tutti delle classi quinte, sono stati 84, mentre 75 i colloqui di preselezione effettuati. Gli indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing, AFM curvatura sportiva, Turistico curvatura Marketing e Sistemi Informativi Aziendali.

Dunque, un’occasione per i diplomandi di confrontarsi per la prima volta con un vero colloquio professionale e di valutare concrete opportunità di inserimento lavorativo dopo il conseguimento del diploma. A fare gli onori di casa la dirigente dell’Isiss “Terra di Lavoro”, Emilia Nocerino.

Per il Centro per l’Impiego di Caserta, erano presenti le funzionarie Dora Di Meo e Veronica Migliaccio, che hanno supportato l’organizzazione e il raccordo tra la scuola e l’Odcec di Caserta. Quindi, il presidente Pietro Raucci con i consiglieri: Sebastiano Cosentina (presidente Collegio Revisori), Mina Saccà (componente Collegio Revisori), Giovanni Gentile (tesoriere), Annarita Sannino (presidente Comitato Pari opportunità Odcec). E ancora i consiglieri Margherita Matrisciano, Daniela Casale, Antonio Papa e il commercialista Gianpaolo Vigliotti.

Per il Centro per l’Impiego di Caserta, di cui è responsabile il dottore Lorenzo Gentile, l’iniziativa conferma l’importanza di costruire reti permanenti e funzionali tra scuola, ordini professionali, imprese, associazioni di categoria ed enti pubblici, al fine di favorire un sistema territoriale del lavoro sempre più efficace, inclusivo e vicino ai giovani.

«Abbiamo avviato un progetto con il Centro per l’Impiego e con questo istituto scolastico – ha dichiarato il presidente Pietro Raucci – per valutare le attitudini dei ragazzi e verificare le opportunità di lavoro che possiamo offrire come professionisti, sia all’interno dei nostri studi che nelle aziende clienti. Ho trovato giovani molto maturi, motivati e preparati. È stata un’esperienza estremamente positiva e un progetto riuscito al cento per cento». Grande soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica del “Terra di Lavoro”, Emilia Nocerino: «Portare il lavoro a scuola e consentire ai ragazzi di vivere una prima esperienza concreta di colloquio rappresenta un momento di crescita straordinario. È stata una giornata intensa ed emozionante per studenti, docenti e istituzioni coinvolte».