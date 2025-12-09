TRIANON VIVIANI gli appuntamenti della settimana dell’Immacolata

Da lunedì 8 a domenica 14 dicembre

La programmazione del Trianon Viviani prosegue nel mese di dicembre con tanti appuntamenti che vanno dalla musica alla danza, dalla stand up alla magia.

Lunedì 8 dicembre, alle 21, si comincia a respirare l’aria natalizia con il concerto Gospel partenopeo di Rita Ciccarelli e Flowingospel.

TrianonDanza, la neorassegna sui «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea», prosegue mercoledì 10 dicembre, alle 20, con L’ego, uno spettacolo hip hop, coreografato e diretto da Zamy Fritz Georges, con la produzione di Interno 5 e Avantgarde dance company.

Giovedì 11 dicembre, alle 21, il popolare comico Mariano Bruno arriva sul palco di Forcella con il suo spettacolo di stand up comedy Senza copione, all’insegna dell’improvvisazione più totale.

L’indomani, venerdì 12 dicembre, alle 21, è la volta di Bubbles revolution, lo show di arte, magia e tecnologia di Marco Zoppi e Rolanda, in cui le bolle di sapone sono le protagoniste di un viaggio sensoriale di fama internazionale per spettatori di tutte le età.

Infine, sabato 13 dicembre, alle 21, Tommaso Primo ritorna nel teatro della Canzone napoletana con il nuovo recital in acustico. Si replica domenica 14 dicembre, alle 21.

Continua, intanto, Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, la mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore, che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita:

botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su

AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16

alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081

0128663, email

boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social

media Facebook, Instagram e YouTube.

LA MOSTRA ICONOGRAFICA SCARPETTA DOPO SCARPETTA, NEL CENTENARIO DELLA MORTE

DELL’AUTORE DI “MISERIA E NOBILTà”

Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene è il

titolo della mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione

del Centenario della morte del grande commediografo e attore (Napoli, 13

marzo 1853 – Napoli, 29 novembre 1925), che inaugurò il teatro con la sua

compagnia nel 1911.

Questa nuova iniziativa, che fa sèguito alla recente messa in scena di Il

Testamento di Parasacco, prodotto dal Trianon Viviani insieme al Teatro di

Napoli – teatro Nazionale, per la regia di Francesco Saponaro, è curata da

Francesco Cotticelli, Pino Miraglia e Gianni Pinto, con il patrocinio

dell’università Federico II.

La mostra racconta il grande lascito teatrale di Eduardo Scarpetta

attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli

sono succeduti: a partire da Salvatore De Muto e Vincenzo Scarpetta,

passando per Raffaele Viviani, fino a figure della scena contemporanea, come

Carlo Cecchi, Mario Santella, Armando Pugliese, Mario Martone, Arturo

Cirillo e Francesco Saponaro.

La mostra è visitabile fino a domenica 11 gennaio, nei giorni e orarî di

apertura del teatro con ingresso libero.

