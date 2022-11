Trianon Viviani, i quattro appuntamenti della settimana: da Maradona a Eddy Napoli.

Napoli – Nella prossima settimana, quattro gli appuntamenti proposti al Trianon

Viviani dalla programmazione curata da Marisa Laurito, tra conferenze

cantate, una serata musicale nell’anniversario della scomparsa del D10s de

la pelota, un recital e uno spettacolo di fiabe per giovanissimi.

Francesca Colapietro e Mariano Bellopede in “Le mille e una Napoli: Napoli

mangia e ride” giovedì 24 novembre, ore 21

Ritorna la coppia Francesca Colapietro e Mariano Bellopede per un nuovo

ciclo di “conferenze cantate” del teatro della Canzone napoletana, intitolato “Le mille e una Napoli”. Questo viaggio gastronomico si dipana tra canzoni, racconti, poesie e aneddoti, che con ironia ci parlano dell’importanza che riveste il cibo nella tradizione partenopea: specchio della società, occasione di satira politica, o ancòra metafora amorosa e addirittura erotica.Ecco quindi un percorso che va dalla coppia Pisano-Cioffi a Pino Daniele, da Modugno alla Nccp, da Giambattista Basile a Eduardo De Filippo. Ospiti della serata le EbbaneSis, ovvero Viviana Cangiano e Serena Pisa. La cantante Colapietro e il pianista Bellopede, che ha curato anche gli arrangiamenti, sono in scena accompagnati dal batterista Marco Fazzari e dalcontrabbassista Luigi Fiscale, nonché dalla voce fuori campo di Gino Curcione. La produzione è del Trianon Viviani.

Patrizio Rispo e Diego Moreno in “Il tango di Dieguito. El D10s de la pelota”

Venerdì 25 novembre ricorre il secondo anniversario della scomparsa di

Diego Maradona.

Per tale occasione, il Trianon Viviani ospita “Il tango di Dieguito”, alle 21, un recital in parole e musica che è soprattutto un atto d’amore verso

un grande campione, posto sotto il patrocinio dell’ambasciata Argentina in Italia.“El D10s de la pelota”, come recita il sottotitolo dello spettacolo, è stato ed è tuttora un forte collante tra Napoli e Buenos Aires e tra Italia e Argentina. E, in effetti, questo spettacolo nasce dall’incontro tra l’argentino Diego Moreno, napoletano di adozione, creatore del “TangoScugnizzo”, compositore, cantante e chitarrista, e il noto attore napoletano, Patrizio Rispo, il cui personaggio nella fortunata soap opera Un posto al sole, Raffaele Giordano,

è proprio un super tifoso del Pibe de oro. Con loro, nella scrittura del testo, il docente universitario Paolo Romano, curatore di diverse

manifestazioni artistiche.Lo spettacolo è rivolto non è solo ai tanti tifosi del grande Diego, ma anche al più vasto pubblico degli amanti delle grandi storie, della musica e del ballo di queste due nazioni.

Il testo è anche ispirato da scritti su Maradona, di autori come GianniMinà, Maurizio de Giovanni, Ciro Ferrara, Edoardo Galeano, Osvaldo Soriano,Arcucci, Cherquis Bialo, Diego Román, Salvatore Biazzo, Tommy Mandato e

Marco Ciriello e tanti altri. E dà anche spazio a due testi inediti scritti appositamente per lo spettacolo: il primo di Antonello Perillo,

vicedirettore della Testata giornalistica regionale della Rai, che racconta una storia rimasta sconosciuta per decenni; e il secondo di Maurizio de

Giovanni, che ha tracciato un bellissimo parallelismo tra Napoli e Diego. Per quanto riguarda il piano musicale, oltre alle melodie originali firmate da Diego Moreno, spazio a brani di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, María Elena Walsh, Fito Páez, Domenico Modugno, Renato Carosone, Chico Buarque,Manu Chao, Rodrigo e Fausto Cigliano. Sul palco, insieme a Rispo e Moreno, cinque musicisti e due tangueri

suggelleranno questo incontro tra Italia e Argentina, al suono di strumenti tipici come il bandoneón e il charango.

Eddy Napoli in “Viva Napoli”sabato 26 novembre, alle 21

Il figlio di Vincenzo De Crescenzo, autore del noto brano Luna rossa, propone agli spettatori un viaggio cantato e raccontato che si dipana tra la

fine dell’Ottocento per arrivare a oggi, con omaggi a alcuni pilastri dello spettacolo e della cultura, come Luciano De Crescenzo, Totò, Massimo Troisi, Renato Carosone e Roberto Murolo. Le canzoni interpretate dall’artista partenopeo saranno rese più suggestive dalla proiezione di video e foto di repertorio su un ledwall gigante, curata da Enzo De Crescenzo, nipote dell’autore e figlio di Eddy, nonché dj di

“Made in Sud”. Ad accompagnare Eddy Napoli, la Luna rossa orchestra, formata da Peppe Cantarella (piano), Enzo Dc (programmatore dj), Michele Cordova (chitarra classica e mandolino), Ermanno Romano (chitarra classica), Guido Della Gatta (chitarra elettrica), Teodoro Delfino (percussioni), Enrico Camasso (basso), Giuseppe Fusco (batteria), Federica Di Vaio (tastiera e cori), Peppe Fiscale (tromba), Alessandro Tedesco (trombone) e Nicola Rando (sax).

Veronica Maya & Millennium ensemble in “Le fiabe dei fratelli Grimm” domenica 27 novembre, ore 18

Nella programmazione del Trianon Viviani, il direttore artistico Marisa Laurito ha pensato anche ad appuntamenti per il pubblico dei più piccoli e

di tutta la famiglia per trascorrere in allegria un pomeriggio di festa. Si comincia domenica 27 novembre, alle 18, con Veronica Maya & Millennium ensemble in “Le fiabe dei fratelli Grimm”. La nota showgirl televisiva e cinque strumenti a fiato, capaci di riprodurre i versi degli animali, in modo divertente, faranno conoscere a grandi e piccoli spettatori gli strumenti musicali attraverso il racconto di

due fiabe dei fratelli Grimm: I musicanti di Brema e Il principe ranocchio.

Il lavoro del compositore Giuseppe Bonafine e di Vincenzo Corraro per la riscrittura dei testi nasce, infatti, con l’intento didattico di far

scoprire ai bambini un mondo di suoni e di parole, atto a stimolare l’interesse verso le forme d’arte della musica e della letteratura,

intrattenendoli e divertendoli allo stesso tempo. L’organico strumentale scelto è il quintetto di fiati classico (flauto, oboe, clarinetto, corno e

fagotto), con l’intervento, di tanto in tanto, di alcuni strumenti a percussione, per la produzione di effetti acustici particolari, come il

verso del ranocchio con il güiro, la rottura di vetri con i piatti, o un grosso calcio con la grancassa.

La forma musicale preponderante è quella del commento sonoro, quasi cinematografico, del testo letterario e in ognuna delle fiabe è presente una

canzoncina che unisce i musicisti e la voce narrante al pubblico in platea. Quest’ultima ha il ruolo fondamentale di rendere viva la storia, fornendo al giovane pubblico un’accattivante interpretazione.

Il Millennium ensemble è composto da Fabio Angelo Colajanni (flauto),

Massimo Lamarra (oboe), Emanuele Geraci (clarinetto), Paolo De Gasperis

(corno) e Gaetano Lo Bue (fagotto).

Lo spettacolo è contrappuntato dalla proiezione di video e illustrazioni

animate realizzate da Giovanni Iannozzi.

La produzione è di Assoflute, con il patrocinio di Conadi, il Consiglio nazionale Diritti dell’infanzia e adolescenza che da sedici anni, promuove,

in Italia e all’estero, il progetto Il Mondo delle Favole.

Biglietti e abbonamenti – I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito

<https://azzurroservice.net/> AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663.

Continua intanto la campagna abbonamenti della ricca stagione del Trianon Viviani, che si compone di settanta titoli, tra spettacoli di teatro

musicale, danza, concerti, sceneggiate, serate evento, spettacolo «per giovanissimi» e conferenze cantate. I varî tipi di abbonamento, con formule

“à la carte”, consentono al sottoscrittore la comoda scelta del proprio “bouquet” personalizzato di spettacoli, a partire da 48 euro.

Informazioni sul sito istituzionale <https://www.teatrotrianon.org/>

teatrotrianon.org.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del Programma operativo

complementare della Regione Campania (Poc 2014-2020) e il patrocinio di Rai

Campania.