Trianon Viviani. In scena il burlesque e l’omaggio a James Senese

Sabato 7 febbraio, alle 18, il teatro pubblico di Forcella propone I respiri di James, una giornata dedicata al grande sassofonista recentemente scomparso, che sarebbe dovuto ritornare sul suo palco con un nuovo concerto, tra una mostra fotografica e uno spettacolo composito con filmati, talk, testimonianze e un intervento musicale.

Marisa Laurito, con il critico musicale Carmine Aymone, guida il pubblico in questo viaggio sul musicista radicale e uomo di frontiera, la cui esistenza artistica è profondamente intrecciata alla storia culturale e sociale di Napoli e non solo.

Alla presenza della famiglia Senese, con Anna, Pasquale e Costantino, la serata si apre con l’inaugurazione di una mostra con le fotografie di Dino Borelli, Mario Palumbo, Riccardo Piccirillo. Quindi il racconto dal vivo, tra gli altri, di Raffaele Cascone, Gigi De Rienzo, Enzo Gragnaniello, Peppe Lanzetta, Renato Marengo, Nicola Mormone, Patrizia Musella, Rocco Pasquariello, Peppe Ponti, Lino Vairetti e Marco Zurzolo, nonché le testimonianze in video di Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Antonio Onorato e l’intervento musicale di Pietro Ruggiero, giovane allievo di sax del conservatorio San Pietro a Majella, con Zurzolo.

Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Chiude la settimana del Trianon Viviani, domenica 8 febbraio, alle 19, il debutto nel teatro di uno spettacolo di burlesque: Voyageburlesque, scritto da Raffaella Tirelli e diretto da Gennaro Monti.

Intanto è ripresa l’attività della Stanza delle Meraviglie e della neonata Stanza della Memoria, due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana. Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec. Sono visitabili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30; la domenica, dalle 10 alle 13, con prenotazione obbligatoria tramite email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

CARD DI ABBONAMENTO, biglietti e informazioni

Per la seconda parte di stagione, che si conclude a maggio, è possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento.

Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocin