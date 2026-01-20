Trianon Viviani, l’incontro con Arbore, la stand up di Gambi e l’omaggio di Decaro a Carosone

logo con l’amica di sempre Marisa Laurito. L’atteso incontro a inviti (già esauriti da giorni), intitolato La mia Napoli, prende spunto dal suo libro-intervista Mettetevi comodi. Vita, peripezie e tutto il resto, scritto con il giornalista Andrea Scarpa e pubblicato da Fuoriscena.

Quindi, venerdì 23 gennaio, alle 21, arriva la comicità di Gianpaolo Gambi in Io odio Napoli. Dichiarazione d’amore per la mia città, una stand up comedy che l’attore dedica alla sua città, troppo bella, piena di vita e soprattutto complessa.

Ultimo appuntamento, sabato 24 gennaio, alle 21: Enzo Decaro e gli Ànema, in Renatissimo, rendono omaggio a uno dei maggiori autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, Renato Carosone, interpretando le sue canzoni più note e raccontandone la storia con aneddoti comici.

Intanto prosegue, fino al 22 gennaio, con ingresso libero, la mostra iconografica Jesce sole…, che presenta illustrazioni e scenografie di Gennaro Vallifuoco nell’opera di Roberto De Simone. Tra i documenti esposti figurano anche i bozzetti di Trianon Opera. Tra pupi, sceneggiata e belcanto, l’ultimo lavoro teatrale del grande compositore, regista e musicologo scritto proprio per il teatro pubblico di Forcella.

Per la seconda parte di stagione (da gennaio a maggio), è possibile regalarsi e regalare una card o un abbonamento.

Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro. Per quanto riguarda, invece, sottoscrivere l’abbonamento – con formule da sette o a otto spettacoli a scelta del cartellone – da 90 euro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.