Trianon Viviani: Massimliano GALLO, la danza di Gennaro Cimmino e l’omaggio a SCARPETTA

Al Trianon Vivianiimmagine

TRIANON VIVIANI – teatro della Canzone napoletana

STAGIONE APPASSIUNATA

stagione teatrale 25|26, due nuovi spettacoli della neorassegna di danza contemporanea, uno show sugli anni ’90 di Massimiliano Gallo e l’allestimento di una mostra iconografica sul lascito teatrale di Eduardo Scarpetta sono gli appuntamenti della settimana.

TrianonDanza, la rassegna sui «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea», prosegue lunedì 24 novembre, alle 20, con Romeo e Giulietta, una rivisitazione teatrale del celebre dramma scespiriano, prodotta da Borderlinedanza, con le coreografie di Claudio Malangone e l’interpretazione di Adriana Cristiano e Luigi Aruta.

Sempre per TrianonDanza, mercoledì 26 novembre, alle 20, Marricord, l’omaggio speciale della compagnia Körper a Gennaro Cimmino. Del suo maestro d’arte e fondatore, recentemente scomparso, saranno ripresi tre titoli che testimoniano il suo spirito ironico e inventivo, elegante e potente, capace di ribaltare i linguaggi della danza contemporanea.

Infine, sabato 29 novembre, alle 21, Massimiliano Gallo è l’autore, il regista e il protagonista di Anni ‘90… noi che volevamo la favola!, uno spettacolo di teatro musicale che ripercorre un’epoca priva dei tanti conflitti odierni, ignara dell’impatto di una pandemia planetaria o di catastrofi ecologiche, scevra, in sostanza, di preoccupazioni del futuro. Replica domenica 30 novembre, alle 18.