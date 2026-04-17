Arkipiù srl acquisisce l’Imperia calcio: al via un nuovo corso all’insegna di strategia e valore sociale

Il panorama sportivo e imprenditoriale ligure celebra oggi un connubio d’eccezione. Arkipiù Srl, realtà casertana leader nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare d’avanguardia, ha ufficializzato l’acquisizione dell’Imperia Calcio.

L’operazione, guidata dal fondatore e Amministratore Delegato Giuseppe D’Onofrio, non rappresenta solo un passaggio di proprietà, ma l’innesto di una mentalità imprenditoriale d’eccellenza in uno dei club più iconici del calcio ligure, custode dal 1923 dell’identità nerazzurra.

L’ingresso di Arkipiù avviene sotto il segno della stabilità, con una mossa che testimonia grande rispetto per il lavoro pregresso; la nuova proprietà ha confermato fiducia nell’attuale struttura dirigenziale e nello staff tecnico. L’obiettivo è chiaro: garantire un ambiente sereno e coeso per concludere la stagione nel migliore dei modi, preservando l’equilibrio sportivo raggiunto finora.

Il “Progetto D’Onofrio” si distingue per una profondità che supera il semplice risultato agonistico e si staglia oltre il terreno di gioco. Arkipiù intende infatti applicare all’Imperia Calcio lo stesso modello di gestione manageriale che ha reso l’azienda un punto di riferimento nel settore immobiliare nazionale, attraverso la Pianificazione Strategica, l’Investimento sul Futuro e il Radicamento nel Territorio.

Il nuovo corso si fonda su un approccio orientato alla solidità finanziaria e al potenziamento delle infrastrutture, volano indispensabile per alimentare grandi ambizioni e porre i giovani al centro del progetto. Il club si evolverà in un vero laboratorio di crescita, offrendo alle nuove generazioni non solo eccellenza sportiva, ma anche percorsi formativi ed esperienze educative di alto profilo.

In quest’ottica, la sinergia con il territorio diventerà un pilastro fondamentale: attraverso un dialogo costante con le istituzioni, Arkipiù si impegna a trasformare le strutture sportive in moderni poli di aggregazione, capaci di generare valore sociale e culturale per l’intera comunità.

“Assumere la guida di una società storica come l’Imperia Calcio è per me un onore e una sfida che affronto con grande passione. La nostra filosofia si riassume in due parole: Strategia e Pianificazione. Vogliamo costruire un futuro solido, che parli ai giovani e che offra alla città non solo una squadra competitiva, ma un punto di riferimento sociale.” Queste le parole del nuovo Presidente partenopeo, Giuseppe D’Onofrio, che precisa: “Puntiamo a generare opportunità concrete e percorsi di crescita ad ampio spettro, integrando sport, formazione e territorio. L’obiettivo è garantire esperienze tangibili a tutto campo, portando valore ben oltre il rettangolo di gioco.”