Inizia la sfida per un posto in consiglio comunale.

Inizia la campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio prossimo. A Marcianise saranno due i pretendenti alla poltrona di sindaco. L’ex Sindaco Antonello Velardi a capo di uno schieramento di centro destra, sfiderà l’ex consigliera regionale Maria Luigia Iodice sostenuta dal campo largo. Fino ad ora abbiamo assistito a schermaglie social come due pugili che si punzecchiano per far abbassare la guardia all’avversario, da oggi si spera che i candidati possano entrare nel vivo delle esigenze e dei problemi della città e mettere in campo proposte e soluzioni per Marcianise. Velardi ha oggi invitato l’avversaria ad un confronto pubblico dichiarando: “Presentate le liste, la campagna elettorale entra nel vivo. Si entra in una fase nuova, è tempo di concretezza per Marcianise. La concretezza passa attraverso un dibattito serio tra chi si è candidato a governare la città. Il dibattito si concretizza attraverso il confronto e non più le enunciazioni. Sono certo che anche la candidata Maria Luigia Iodice è d’accordo: le chiedo perciò di confrontarci e di farlo adesso, presto, ad inizio di campagna elettorale”. La Iodice pur non replicando direttamente all’invito ha dichiarato: “Da oggi parte il nostro impegno, una campagna elettorale leale, onesta, fondata sul confronto, sulle idee e sull’ascolto, mettendo sempre al centro la nostra comunità”. Staremo a vedere e a sentire quanto davvero saranno in grado di pianificare per il futuro dei marcianisani. Di seguito le liste e i candidati che sosterranno i due schieramenti.

Antonello Velardi avrà il sostegno di cinque liste e di 120 candidati, che si contenderanno i 24 seggi del consiglio comunale.

Impegno per Marcianise:

Paola Buccini, Carmine Carrino, Ignazio Cirillo, Domenico D’Aiello, Raffaele De Martino, Alessandro Della Medaglia, Rosa Di Cesare, Elio Fazzino, Benedetto Ferone, Mariangela Frattolillo, Teresa Giuliano, Giuseppe Golino, Mario Golino, Domenico Iuliano, Teresa Letizia detta Teta, Francesco Massaro, Antonella Pasubio, Anastasia Piccolo, Margherita Piccolo, Giulia Porfidia, Raffaella Raucci, Benito Rossi, Francesco Tartaglione, Angelo Trombetta.

Fratelli D’Italia Marcianise:

Luigi Abate, Umberto Branca, Francesca Cicchella, Maria Grazia Della Rossa, Saverio Delle Curti, Giuseppina Delli Paoli, Giuseppina Di Caprio, Antimo Di Fuccia, Gennaro Di Grazia, Pasqualina Gentile, Emanuele Gravante, Rosa Gravina, Michele Lemma, Domenico Moriello, Antonio Piccolo, Antonio Posillipo, Desirè Fatima Rossano, Gaetano Tartaglione, Giovanni Battista Tartaglione, Michele Tartaglione, Pasquale Tartaro, Angelarosa Vacchiano, Riccardo Valentino, Antonio Zarrillo.

Liberi e Forti:

Tommaso Acconcia, Domenico Amarando, Rosario Barbato, Concetta Chiaralba, Matilde Di Fuccia, Stefano Farro, Alessia Froncillo, Raffaela Gionti, Francesco Lampitelli, Paola Laviscio, Domenico Lombardo, Rita Ordine, Anna Palma, Maria Piccolo detta “Marika”, Giovanni Pisani, Gabriella Pontillo, Concetta Raucci, Anna Rendola, Pasquale Salzillo, Raffaele Salzillo detto “Lele”, Rossella Salzillo, Pierpaolo Scalzone, Vincenzo Tartaglione, Filomena Valente.

Forza Marcianise:

Carla Campanile, Luigi Caputo, Gianluca Cesarano, Raffaele Cipullo, Lucrezia Colletta, Vincenzo Crisci, Raffaella Delli Paoli, Aldo Di Benedetto, Roberto Dionisio, Angelo Gavarro, Raffaele Golino, Giovanna Iadicicco, Domenico Ianniello, Carmela Maltempo, Sara Mezzacapo, Ugo Natussi, Chiara Oliver, Nicola Perfetto, Mariarosaria Piccirillo detta Speranza, Nicola Russo, Concetta Tartaglione detta Conci, Giuseppe Tartaglione, Andrea Valentino, Giovanni Battista Vallosco.

Marcianise al Centro:

Brunilda Barca, Pasquale Bellopede, Pasquale Bizzarro, Maria Braccio, Alessandro Bucciero, Pasquale Caporaso, Giovanna Cirillo, Elpidio Della Rossa, Mariaconsiglia Ferraro detta Consiglia, Ferdinando Giglio, Carolina Lasco, Antonio Laurenza, Vincenzo Letizia detto Enzo, Stefania Mezzacapo, Andrei Vittorio Mirone, Filomena Nicolo, Marlena Pastore, Andrea Piccolo, Simone Puglisi, Angelo Salzillo, Antonio Topa, Benito Topa, Angelo Vassallo, Antimo Verolla.

Per il campo largo di Maria Luigia Iodice i candidati saranno 180 divisi in otto liste.

Movimento 5 Stelle:

Pasquale Baranzato, Rosario Capone, Francesco Carozza, Rosalia Celestino, Rosalba Cibelli, Imma Dergano, Rosita Farina, Stefania Fiorenzo, Claudio Formicola, Giovanni Forte, Federico Galantuomo, Carlo Golino, Raffaele Iadicicco detto Pastore, Pasquale Lombardi, Venere Locatto, Domenico Marchesiello, Maria Merola, Alessio Musica, Antonio Nunziante, Salvatore Pellino, Concetta Pisu, Alessandro Tartaglione detto Poeta, Michele Tartaglione detto Michele e Raffaele Tartaglione detto Raffaele.

Partito Democratico:

Antonietta Arotta, Immacolata Ascione, Filomena Bovienzo, Pasquale Cangiano, Palma D’Anna, Giuliana Dell’Uva, Giovanni Fabozzi, Michelina Farina, Vincenzo Foglia, Lorenzo Gaglione, Francesca Grillo, Jole Giuliano, Gaetano Golino, Raffaele Guerriero, Giuseppe Mangiacapra, Antonio Marchesiello, Anna Mutillo, Maria Assunta Nacca, Vincenza Orfanello, Elisabetta Porfidia, Teresa Porfidia, Teresa Squeglia, Tommaso Valentino, Chiara Zarrillo.

Agire Liberi con Civica e Libera:

Vincenzo Acconcia, Laura Amarando, Concetta Bucciero, Angelo Cecere, Angelo Colella, Nicola Cuccaro, Maria Rosaria detta Rosaria Delle Curti, Luca Di Lauro, Antonietta Ferone, Francesco Iodice, Rosa Lerro, Carolina Moretta, Marco Mozzillo, Pasquale detto Pasqualino Musone, Raffaele Musone, Domenicoantonio Nigro, Oreste Petrone, Filippo Piccolo, Salvatore Raucci, Antimo Rondello, Michela Siciliano, Maria Sodano, Katia Starace, Andreana Zibideo.

Avanti Marcianise:

Sergio Bianco, Antonio Caldara, Salvatore Casillo, Eugenio Di Carluccio, Raffaela Di Fuccia, Maria Carmela Di Lernia detta Maria, Giuseppina Di Virgilio detta Giusy, Marco Ettorre, Ferdinando Fusco, Emanuele Guarriello, Pasquale Letizia, Antonio Manna, Raffaela Maria Nocera, Iolanda Portarapillo detta Iole, Gennaro Sagliano, Vincenzo Santoro, Luigi Sarno, Maria Sibona, Agata Tartaglione detta Agata, Angelo Tartaglione, Rosa Tartaro detta Rossella, Francesca Tortora, Giovan Battista Valentino detto Gianni detto Giovanni e Marco Varletta.

A Testa Alta:

Alberto Abbate, Pasqualina Armanno detta “Lina”, Pietro Barone, Giuseppe Bucci, Carmela De Lise, Pietro Del Bene, Antonio Delle Curti, Angelo Elia, Andrea Franzese, Francesco Golino, Francesca Iadicicco, Stefania Teresa Maietta, Mariarosaria Mancini, Giuseppe Mennella, Giuseppe Moretta detto “Pinuccio”, Maria Moretta detta Marina, Zahida Giorgia Musone, Mariano Omarto, Salvatore Palma, Ilaria Rogato, Francesco Smeragliuolo, Filomena Taddia detta “Milena”, Rosa Tartaglione detta Irene e Giovan Battista Valentino detto Giovanni.

Marcianise sul Serio:

Antonio Francesco Amoresano, Nicola Balbo, Emilio Barbato, Filomena Bellopede, Francesca Buonanno, Umberto Carusone, Maria Ciano, Angela Colella, Pasqua Comparone, Mario Erboso, Filomena Letizia detta Mena, Carolina Marino, Maria Mezzacapo, Alessandra Morena Musone, Mario Nettuno, Sara Ovidio, Carmen Veronica Paolella, Mauro Petrellese detto Mauro, Giovanni Pratillo, Francesco Raucci, Gaetano Scognamiglio, Sandro Spera, Maria Rosaria Tartaglione detta Rosi, Loredana Ursu.

AVS Marcianise:

Flora Biondillo, Alessia Colamonici, Orlando Costanzo, Giuseppe Ferraro, Giuseppa Gaglione, Giovanbattista Golino, Franco Liguori, Giuseppe Madonna, Concetta Marino, Salvatore Moretta, Annarita Napolitano, Antonio Patriciello, Benny Piccolo, Paolo Piccolo, Pasquale Piccolo, Giuseppe Raucci, Giuseppe Tartaglione e Giuseppina Vallefuoco.

Vivila Marcianise:

Maria Pia Amoriello, Giuseppe Amoroso, Filomena Melania Della Medaglia, Raffaele Delle Curti, Raffaele Di Maio, Giovanna Farro, Maddalena Ferraro, Elisa Froncillo, Pasquale Gionti, Anna Giovanna Iodice, Francesco Iuliano, Filippo Lama, Manuela Laurenza, Anna Petruolo, Margherita Anna Piscitelli, Giuseppe Salzillo, Francesco Sapio, Maria Scaldarella, Lorenzo Scialla, Alessandro Tartaglione, Angelo Tartaglione, Francesco Tartaglione, Giuseppa Tartaglione, Marcello Vetrano.