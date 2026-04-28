Santi Minori a teatro

Al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), mercoledì 6 e giovedì 7 maggio ore 20.30, per l’edizione 2026 della rassegna di teatro Off Napoliteama, saranno in scena Carlo Caracciolo e Ciro Villano con lo spettacolo “Santi minori”, di Ciro Villano.

Sinossi: due uomini sono costretti a condividere gli spazi angusti di una stanza di ospedale, uno è malato terminale, l’altro è un mancato suicida. I due daranno vita a un confronto/scontro creando un paradosso esistenziale tra la voglia di vivere e la rinuncia a farlo.

In una scrittura leggera e grottesca, i protagonisti si scoprono e riscoprono, imparando vicendevolmente il senso della vita.

Biglietti, posto unico Euro 10, al botteghino Augusteo, al Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo (salvo disponibilità) e online su Bigliettoveloce

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