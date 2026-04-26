Il Consigliere comunale M5S chiede scusa ai cittadini

Santa Maria a Vico, 26 aprile 2026.

“Cari amici, come Consigliere comunale del M5S ero candidato insieme all’attivista Anna Rita Canone, nella lista civica Uniti per cambiare. Come tutti sapete, non siamo riusciti a presentarla in tempo.

Voglio ringraziare il Gruppo Territoriale e tutti i cittadini che mi hanno coinvolto in questa campagna elettorale: siete stati in tanti.

Come gruppo territoriale abbiamo provato a fare una nostra lista, ma mancavano le quote rosa.

Avevo abbandonato l’idea di candidarmi, ma mi è stato presentato un progetto politico serio, focalizzato sui problemi reali dei cittadini: cosa che ho sempre sostenuto con orgoglio in tutti i consigli comunali, dal primo giorno. Era una lista non semplicemente forte, ma fortissima, fatta da persone perbene.

Mi sono rispecchiato in loro: era fatta per il popolo, in noi c’erano esperienza e professionalità. Purtroppo, fino a poche ore dalla presentazione della lista, siamo stati ostacolati da qualcuno: per paura o per invidia. So che abbiamo perso tempo per presentare la documentazione. Giorni e giorni per creare un programma, poi svanito in pochi minuti.

Santa Maria a Vico non meritava questo ed è solo colpa nostra.

Non abbiamo avuto la “CAZZIMMA”, forse siamo troppo dei bravi ragazzi. Ho visto il viso di tutti noi triste, qualcuno ha pianto. Siamo esseri umani e in ognuno di noi c’era la speranza del cambiamento.

Ho visto anche personaggi che ridevano contenti e fieri, persone prive di empatia. Il loro sguardo era fatto di gioia maligna, una soddisfazione cinica: purtroppo SMAV è anche questo.

Il M5S va avanti e non si ferma. Saremo sempre presenti come gruppo territoriale a servizio dei cittadini, come abbiamo sempre fatto in 10 anni di attivismo.

Mi dispiace che il M5S non sia presente in questo campagna elettorale e per questo vi chiedo scusa. Non siamo riusciti a darvi la possibilità di dare il voto per il cambiamento.

Un abbraccio,

Francesco Iadaresta”