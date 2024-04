Trofeo città di Maddaloni. La 10 km cittadina si terrà l’ultima domenica di aprile

Maddaloni – Manca poco alla 48 esima edizione del “Trofeo città di Maddaloni” la gara podistica di 10 km organizzata dalla società “Amici del podismo”.

Una gara storica, che si avvia verso il traguardo del cinquantennale: parte per la prima volta, infatti, nel 1976, anno in cui nasce anche ufficialmente il podismo amatoriale in Campania.

Il gruppo ufficiale si costituirà poi nel 1982, un gruppo di amici uniti dalla passione per lo sport, dalla voglia di coltivare l’antica massima “mens sana in corpore sano”, e quindi unire al benessere fisico anche attività di carattere turistico – culturale.

Una storia ricca di eventi e di collaborazioni quella degli “Amici del Podismo” che continua il suo operato con successo di partecipazione di atleti e di coinvolgimento cittadino, in quanto si snoda su un percorso cittadino che attraversa la città di Maddaloni.

Quest’anno l’appuntamento è per domenica 28 aprile alle ore 9.00 con la partenza da piazza della Vittoria.

Alla gara sono già iscritti più di 500 atleti, appartenenti non solo a società della Campania, ma provenienti anche da di altre Lazio, Molise, Lombardia, Puglia.

La gara si svolge con il patrocinio della Provincia di Caserta e del Comune di Maddaloni, della Pro Loco Maddaloni, con il contributo dell’ASPAL, della UISP Caserta e del CONI.

“Come in ogni edizione, alla premiazione saranno presenti il sindaco Andrea De Filippo e l’assessore allo sport Caterina Ventrone, che approfitto per ringraziare per il supporto e la disponibilità per permetterci di organizzare al meglio questa corsa che porta in città ogni anno atleti da tutta Italia e porta in città una ventata di colori e di allegria. Lo sport è benessere, è vita, e la nostra società è orgogliosa di portare avanti questa storia gloriosa, vanto di Maddaloni nel mondo dell’atletica e non solo” ha dichiarato il presidente degli Amici del Podismo Domenico Servidei.

La gestione della gara è a cura di Camelot SPORT. La presentazione, la premiazione e la comunicazione sono curate dalla giornalista Lucia Grimaldi, in collaborazione con Peppe Sacco e il blog PodismoinCampania.it. Lo speaker di gara è Gennaro Varrella. Le foto della gara saranno i click di Peppe Sacco e di Gare in foto.